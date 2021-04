Basketballers Den Helder Suns vallen in de prijzen

Basketballer Boyd van der Vuurst de Vries van Den Helder Suns is uitgeroepen tot Most Valuable Player U-23. Zijn teamgenoot Stan van den Elzen werd gekroond tot Most Improved Player.

Van der Vuurst de Vries

Boyd van der Vuurst de Vries werd in zij debuutjaar in 2018 ook al uitgeroepen tot MVP U-23. Met gemiddeld 5 assists per wedstrijd behoort hij bij de top vijf van de Dutch Basketball League. De basketballer is bezig met zijn vierde seizoen in Den Helder. Op dit moment kampt hij met een schouderblessure en is het de vraag of hij dit seizoen nog in actie kan komen.