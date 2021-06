Basketballer Stan van den Elzen verlengt contract bij Den Helder Suns

"Mijn eerste jaar bij Den Helder is uitstekend bevallen", vertelt Van den Elzen op de website van de club. "De samenwerking met de coach en de organisatie is super en ik heb mooie stappen gemaakt. Er zit nog veel rek in, dus ik kijk uit naar weer een mooi seizoen."

Van den Elzen was met een gemiddelde van twaalf punten per wedstrijd een belangrijke speler voor de Suns. "Stan heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt bij de ploeg. Vanaf de eerste training was duidelijk dat hij er vol tegenaan zou gaan en dit heeft hij dubbel en dwars bewezen. Wij zijn content met zijn progressie, komend seizoen moet hij constanter gaan worden in zijn spel", laat trainer Peter van Noord weten.

De 21-jarige werd voor zijn spel beloond met de award van Most Improved Player van de Dutch Basketballl league.