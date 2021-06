Stedelijk Museum klaar voor Van Goghs en Cézannes: "Beveiliging is state of the art"

'Het Rijksmuseum van Noord-Holland boven 't IJ', zo ziet de directeur het Stedelijk Museum Alkmaar graag. "Dit voorjaar zal er voor het eerst sinds de vijftiger jaren een Van Gogh in Alkmaar te zien zijn", aldus de Patrick van Mil. De beveiliging is daarom flink verbeterd.

Naast schilderijen van Vincent van Gogh, worden in februari ook werken van Paul Cézanne en Henri le Fauconnier geleend en tentoongesteld. Dit is om de invloed van deze meesters op de kunststroming Bergense School te belichten. Het past in de ambitieuze wensen van het museum.

Het Stedelijk Museum is tijdens de corona-lockdown sowieso van binnen een metamorfose ondergaan. "We hebben nieuwe voorzetwanden zodat we niet meer in beton hoeven boren, alles is geverfd, we hebben een nieuwe zaal en auditorium, en faciliteiten en technische zaken zijn verbeterd", vertelt museumdirecteur Van Mil.

"De beveiliging is nu 'state of the art', helemaal anno 2021, voor onze hele collectie en natuurlijk alle bruiklenen." Veel meer laat Van Mil niet los om dieven niet wijzer te maken dan nodig. "Ja, alle deuren zijn vervangen en daar zit nu vijf centimeter dik glas in. De hele museale schil is heel sterk beschermd, zeg maar."

Eredivisionist

Gevraagd naar de positie van het Alkmaarse Stedelijk in de museumwereld, is de directeur helder: "We zijn geen Champions League, maar zeker wel eredivisionist. We zijn niet van een schaal zoals het Rijksmuseum of Boymans van Beuningen, maar qua stads- en regionale musea spelen wij in de bovenste league mee."

Voor de toekomst hoopt Van Mil het belangrijkste museum boven 't IJ worden. "Dat zijn we al een beetje, maar we hopen dat ook te zien in ons publieksbereik. De museumkaarthouders komen wel, maar we zouden graag meer Noord-Hollanders hier ontvangen."