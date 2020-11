Landschappen van Texel tot Zaanstreek uit depots gehaald voor expositie 'Weids'

"Wij merkten dat we in deze tijd van corona, sluitingen en niet veel reizen, dat áls we open zijn, we vooral mensen uit de eigen regio binnenkrijgen", vertelt curator Christi Klinkert van Stedelijk Museum Alkmaar. "En we merken dat mensen hun eigen omgeving echt weer herontdekken, en naar het strand, bos of de polders gaan om te wandelen. We dachten: 'Kunnen we daar niet op aansluiten met een tentoonstelling over ons landschap?'"

Als specialist op dit onderwerp werd daarom het waterschap HHNK uitgenodigd als gastcurator. Diederik Aten, de waterschapshistoricus, dook daarop het depot in. "Zeker vanuit onze collectie hangt hier het nodige dat nog nooit voor het publiek te zien was. We hebben zelfs een werk van de kamer van de Dijkgraaf gehaald. Het kantoor is nu toch gesloten, iedereen werkt thuis."

Aanvullend

Samen met werken uit de collectie van het museum zelf, is er nu een expositie ontstaan van allerlei kunstvormen en materialen die ook voor de curatoren zelf voor verrassingen zorgden. "Hier staat de maquette van gemaal Lely uit de collectie van het hoogheemraadschap", vertelt Christi Klinkert. "Ik wist niet dat zij dat hadden, maar ik wist óók niet dat wij, hierachter, een zeefdruk hebben van datzelfde gemaal van Joost Swarte, bekend van zijn striptekeningen."

Tekst gaat verder onder de zeefdruk van het gemaal van Lely.