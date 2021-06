Eindelijk weer cultuur snuiven in De Vest en de Grote Kerk

Na bijna drie maanden mochten de deuren van Theater De Vest en de Grote Kerk in Alkmaar eindelijk weer open, al is het voor beperkt publiek. Dinsdag trapte cabaretier Jan Jaap van der Wal tegenover vijftig liefhebbers af met zijn theatershow 'En Route'. Een dag later volgde de kerk met de foto-expositie 'De Zilveren Camera'.

Jan Jaap was blij dat hij weer de bühne op mocht. "Leuk ook dat het in Alkmaar is, lekker in de buurt en een leuk theater. Het wordt heel raar, maar ook wel weer heel leuk. Dit is überhaupt historisch", zei hij voor zijn show tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

De expositie in de Grote Kerk bevat foto's van de winnaars van De Zilveren Camera in 2020. De gevolgen van corona zijn er prominent in beeld, onder andere door het werk van Kees van de Veen. Hij volgde een coronapatiënt, van de intensive care tot aan zijn uitvaart. De expositie loopt tot en met zondag 27 juni.