MC Hardliners na rapport: 'Misleidend dat we als bende worden weggezet'

Uit het rapport, waarover NH Nieuws vanmorgen een verhaal publiceerde, blijkt dat de motorclub MC Hardliners het afgelopen jaar flink gegroeid is en dat de politie momenteel negentig clubleden in beeld heeft.

Ook valt in het rapport te lezen dat er een stijging is van het aantal leden van MC Hardliners dat verdachte is of is geweest in een strafrechtelijk onderzoek. Op dit moment zijn dat er 31. Leden 'gedragen zich als een OMG (Outlaw Motorcycle Gang, red.) en provoceren nadrukkelijk zowel andere motorbendes als de overheid', is de conclusie.

In april kregen vijf Noord-Hollandse Hardliners nog een gevangenisstraf opgelegd vanwege afpersing en ontvoering van een man uit Opmeer. De man zou een nichtje van een van de leden hebben verkracht.

Gedegen onderzoek

Advocaat Kint wil namens MC Hardliners benadrukken dat zij groot voorstander zijn van gedegen strafrechtelijk onderzoek naar crimineel gedrag.

"Daarom zou Hardliners MC het vanaf heden graag direct vernemen van de autoriteiten zodra er sprake is van ongewenst gedrag dat op wat voor manier dan ook aan de MC wordt gelinkt, aangezien men daar op geen enkele wijze mee wenst te worden geassocieerd."