Europese School in Zaanstad weer een stapje dichterbij

Komt de nieuwe Europese School in Alkmaar of Zaandam? Beide gemeenten willen de school, die nu nog in Bergen staat, hebben. De gemeente Zaanstad heeft vandaag laten weten dat ze een nieuwe bieding van ruim 6,5 miljoen euro heeft uitgebracht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de vestiging van een Europese School op de locatie Overtuinen B.

De gemeente Zaanstad heeft dus nieuwe afspraken gemaakt over de kostenvergoeding met HSB Bouw, mocht de ontwikkelaar minder woningen gaan bouwen. Hiermee is de bieding definitief geworden. De koopsom voor de grond is onveranderd en blijft staan op 6.520.000 euro. "Dit is inclusief de plankosten van de ontwikkelaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) neemt de bouwkosten van de Europese School voor haar rekening, net als de onderhouds- en exploitatiekosten."

"We vinden de komst van de Europese School in Zaanstad prima, maar niet op deze locatie"

Toch is nog niet iedereen blij met de komst van de Europese School op de nieuwbouwlocatie Overtuinen B. "We vinden de school prima, maar niet op deze locatie", zegt Perry van der Velden van de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV). "We gaan voor de 120 woningen. Een andere locatie staat niet op de wensenlijst van de OCW, het moet dicht bij het station zijn. Andere scholen op Overtuinen B. werden al tegengehouden en deze prestigieuze school is wel welkom."

De POV en PVV hadden al eerder hun ongenoegen geuit tegen de komst van de school. Of ze nu ook nog stappen gaan nemen tegen de komst van de school op deze locatie, "weten we nog niet", laat Van der Velden weten. "Ik ga eerst even goed de stukken lezen en in gesprek met mijn partijgenoten."

OCW verwacht voor het einde van 2021 een besluit te nemen over de locatie van de Europese School.