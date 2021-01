In welke gemeente komt de nieuwe Europese School te staan?

ALKMAAR - Behoudt de regio de Europese School of verhuist de boel toch naar Zaanstad? Als het aan burgemeester Roemer ligt, krijgt de school een vast plekje in Alkmaar. "We hebben een geweldig aanbod voor het ministerie en zijn ervan overtuigd dat Alkmaar de plek is waar de Europese School moet komen."

Impressie nieuwe European School - Gemeente Alkmaar

In 2018 werd duidelijk dat de Europese School in Bergen weg zou gaan. Dat vonden we geen goed plan voor de regio. Maar als het toch moet dan willen we het naar Alkmaar halen", reageert wethouder Paul Verbruggen. Bidbook De gemeente heeft het bidbook, waarin Alkmaar zich presenteert als kandidaat, ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Ouders van de Europese School Bergen hebben tijdens het planproces actief meegedacht en het Alkmaarse bidbook wordt ondersteund door de hele Kop van Noord-Holland en verschillende nationale en internationale bedrijven." De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met ouders van de school, maar ook met het Joint Research Centre (JRC) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA). "Door te luisteren naar de wensen zijn wij ervan overtuigd dat wij een fantastisch aanbod hebben voor de leerkrachten, ouders en kinderen." Hertog Aalbrechtweg De voorgestelde locatie voor de Europese School in Alkmaar is de Hertog Aalbrechtweg. In de loop van het jaar maakt het ministerie een keuze tussen Alkmaar en Zaanstad.

Een Europese School biedt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en is in eerste instantie opgericht voor kinderen van het personeel van instellingen van de Europese Unie. De Europese School in Bergen is aan vernieuwing toe en renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie is niet haalbaar. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil, mede door de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam, een nieuwe vestigingslocatie realiseren.