Overtuinen B wordt locatie Europese School: "Het gaat ten koste van 120 woningen"

ZAANSTAD - De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met Overtuinen B als dé plek voor een Europese School in Zaandam. Met deze locatie dingt Zaanstad mee naar de vestiging van een Europese School bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). PVV Zaanstad en Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) Zaanstad maakte de locatie vannacht al bekend via Facebook. "Zaanstad heeft het al die tijd geheim gehouden om het debat in de kiem te sporen", PVV-fractievoorzitter Peter van Haasen.

Impressies hoe de school eruit zou kunnen zien op deel van Overtuinen B - gemeente Zaanstad

Zaanstad is samen met Alkmaar in de race voor de nieuwbouw van de school die nu nog in Bergen staat. De school zou moeten komen in een deel van Overtuinen B ten zuiden van de Verkadevilla aan de Provinciale weg. Overtuinen B is onderdeel van het nieuwbouwproject Verkadebuurt waar 470 woningen ontwikkeld zouden worden. Mond gesnoerd "Alkmaar heeft sinds januari 2020 al hun plannen openbaar gemaakt. In Zaanstad is alles geheim en dat is omdat het ten koste van 120 woningen", zegt Van Haasen. Toen de PVV-fractievoorzitter tijdens het debat gisteravond zijn zorgen uit wilde spreken over de gekozen locatie, werd zijn mond gesnoerd door burgemeester Jan Hamming en de griffier. "Volgens de burgemeester waren zelfs de lidwoorden in het stuk geheim", aldus Van Haasen. Wethouder Hans Krieger geeft toe dat er minder woningen kunnen komen door de komst van de school. De gemeente onderzoekt of de woningen op een andere plek op Overtuinen B kunnen komen. De wethouder laat in een schriftelijke reactie weten dat Zaanstad de bouw van nieuwe woningen enorm belangrijk vindt. "We willen ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in onze streek een huis kunnen vinden. Daarom bouwt Zaanstad de komende 20 jaar 20.000 woningen, aan dat aantal wordt niet getornd", aldus wethouder Krieger. Schadeclaims PVV-fractievoorzitter Peter van Haasen en POV-raadslid Harrie van der Laan verheugen zich over de discussie die nu los gaat bij de burgers. Van Haasen: "Wij verwachten schadeclaims vanwege het niet doorgaan van een deel van de bouwplannen. Eind 2019 is er een klap gegeven op de bouw van 470 woningen en nu vallen er 120 woningen weg."

Beide partijen zijn dan ook van mening dat de geheimhouding is opgelegd om het debat in de kiem te smoren. Van Haasen: "Het college wilde gewoon de openbare discussie niet aangaan omdat de gekozen locatie op zijn minst discutabel is." Of de school er ook echt komt, maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar verwachting eind 2021 bekend. "Ik dacht eerst we zijn kansloos gezien Alkmaar al veel verder is met de plannen", zegt Van Haasen. "Maar de lobby vanuit Metropoolregio Amsterdam (MRA) is groot. Die zien de school liever in Zaanstad dan in Alkmaar." Mocht de keuze op Zaanstad vallen dan start de bouw naar verwachting in 2023. Rond 2025 wil de onderwijsinstelling verhuizen naar haar nieuwe onderkomen.