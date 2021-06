Fietsersbond blij met vernietigend rapport over 'gevaarlijke' Wilhelminabrug

"Er staat precies wat we al jaren roepen", zegt Sonja Puhldiehle van de Fietsersbond. De Wilhelminabrug is een jaar geleden feestelijk geopend, maar bleek al snel gevaarlijk voor fietsers. Het fietspad werd afgesloten na enkele ongelukken en de situatie onderzocht. Nu het rapport openbaar is, krijgt de Fietsersbond gelijk in hun kritiek.

Al in 2015, toen de eerste plannen voor het fietspad bekend werden, heeft de fietsersbond geadviseerd om het anders aan te pakken. "We schrokken ons een hoedje toen we de plannen voor het eerst zagen", zegt de fietsersbond Zaanstreek. Volgens de bond was al vroeg duidelijk dat het fietspad te hoog en de toegang te scherp was.

Ondanks het advies van de bond én de regels van het CROW-fietsberaad, werd de brug ingedeeld zoals gepland. Ook tijdens een schouw met de provincie werden de argumenten van de bond terzijde geschoven. Het nieuwe fietspad op de brug is, door de ongelukken die direct na de opening plaatsvonden, nu al een jaar afgesloten. Sindsdien werd er onderzoek gedaan naar de situatie.

Fietsbrug

Het onderzoeksrapport komt nu met vier adviezen om de brug veiliger te maken voor fietsers. De Fietsersbond hoopt er op dat het verhoogde fietspad verlaagd wordt, maar vermoed dat dit te duur gaat worden.

Een andere optie is om van de hele brug een fietsbrug te maken waar de auto te gast is. Zolang er niets gedaan wordt aan de brug, adviseert de bond om een brede opstelstrook te maken voor fietsers voor de slagbomen. De fietsersbond hoopt met het rapport in de hand, dat er dit keer naar ze geluisterd wordt.

Na zomerreces

De gemeente neemt de aanbevelingen uit het rapport ter harte en gaat goed kijken naar de adviezen uit het rapport. Uiteindelijk zal de raad na het zomerreces moeten bespreken welke aanpassingen haalbaar zijn. Zaanstad wil de situatie voor het eind van het jaar hebben aangepast.