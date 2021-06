VVD wil van opgeven niet weten en organiseert zelf bijeenkomst over toekomst zwembad

De VVD in Medemblik gaat zelf een informatiebijeenkomst organiseren over de toekomst van Zwembad de Zeehoek. Vorige week werd het voorstel voor een thema-avond met een minimaal verschil (14-13) weggestemd in de gemeenteraad. "Voor een thema-avond is een meerderheid nodig, maar het staat iedereen vrij om een informatieavond te organiseren", vertelt Tom Beerepoot van de VVD.

De avond zal begin september gehouden worden in sporthal de Dars in Wervershoof. Daar zullen de ondernemers hun plannen presenteren en kunnen alle betrokkenen vragen stellen. "De dorpsraad, jongeren in Wervershoof en de initatiefnemers voor tiny houses, allemaal hebben ze een mening over het zwembad in combinatie met woningbouw. Daarom is het belangrijk dat we op zo'n avond van gedachten kunnen wisselen."

Beerepoot heeft de afgelopen weken, naar eigen zeggen, goed geluisterd naar de argumenten tegen nieuwbouw. "Een daarvan is het mogelijk verlies van de Tegel als locatie voor nieuwe woningen. Daarom is het goed om te kijken of dat risico reeël is."

Campagne voeren

Het CDA stemde vorige week verdeeld over het voorstel voor een thema-avond. Vier fractieleden stemden tegen en twee voor. Ed Meester stemde voor de motie van Beerepoot. "We moeten dit niet zo zwart wit zien als het lijkt. Uiteindelijk is nagenoeg de hele raad voor een avond, waarbij alle kennis over de toekomst van het zwembad wordt gedeeld. Het is meer de vraag op welke manier je dat wilt invullen."

Volgens Meester loopt Beerepoot met zijn plannen voor de troepen uit. "Het staat Tom natuurlijk vrij om een bijeenkomst te organiseren, maar de wethouder had al toegezegd dat zo'n avond er zou komen. Het campagne voeren is voorzichtig begonnen."

Meester verwacht niet dat er voor de verkiezingen van maart volgend jaar al een definitief besluit zal zijn genomen. "Ik verwacht dat de toekomst van het zwembad een belangrijk onderdeel zal worden van de onderhandelingen na de verkiezingen. In principe ligt er een plan voor renovatie op tafel, maar theoretisch is het natuurlijk na de verkiezingen mogelijk om dat plan terug te draaien."