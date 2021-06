Rustig eerste weekend met extra regels op Alkmaars Bolwerk

Het eerste weekend met aanvullende regels voor bezoekers van het Clarissenbolwerk in Alkmaar is goed verlopen. Behalve dat het verbod op muziek van 20.00 tot 08.00 uur is verlengd tot 27 juni, is daar een alcoholverbod aan toegevoegd. Bovendien gelden de maatregelen nu ook op het water van het Ritsevoort tot aan de Bergerbrug.

Burgemeester Emile Roemer is tevreden over hoe het er nu aan toe gaat op het Clarissenbolwerk. "Ik heb hele fijne berichten gekregen van omwonenden. Ze zijn buitengewoon positief. Alleen mensen die weggestuurd zijn dat misschien minder", grapt Roemer tegen Alkmaar Centraal.

Of er mensen zijn weggestuurd of een bekeuring hebben gekregen, weet hij alleen niet. Hij heeft er niets over gehoord. Roemer heeft ook niet het idee dat de overlast zich eenvoudigweg verplaatst heeft. "Met mensen die worden weggestuurd wordt wel een heel serieus gesprek gevoerd."

Een andere plek waar scherper wordt gehandhaafd is de Paardenmarkt vlakbij. Ook daar lijkt het nu rustig. "Ik heb geen signalen meer gehoord over overlast. Het zal vast wel dat er af en toe iets gebeurt, maar er is geen stad zonder centrum waar wel eens overlast is."