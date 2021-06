Haarlems kattencafé bedankt buurt en stad voor steun tijdens coronacrisis

Maureen en Stefan zijn alle Haarlemse inwoners en bedrijven, dankbaar voor de steun die ze afgelopen jaar van hen kregen tijdens de lockdown. Dankzij hen staat hun kattencafé Jippies, nog overeind en daar zijn ze heel blij mee. "We willen het liefst iedereen persoonlijk bedanken, maar dat gaat niet en daarom hebben we dit spandoek opgehangen", vertelt Stefan.

In het kattencafé aan de Keizerstraat wonen acht katten en hun thuis stond deze winter op de 'tocht'. Toen het café dicht moest wegens de lockdown en de huur wel betaald moest worden, zaten Maureen en Stefan flink in de stress. Want niet alleen een eventueel faillissement van hun geliefde zaak gaat hun aan het hart, maar vooral ook de zorg voor hun acht geliefde katten gaf hen kopzorgen. "Maureen zou ze alle acht mee naar huis nemen, als de zaak failliet zou gaan. Maar thuis hebben we al twee katten en dat gaat gewoon niet samen. Dat zijn onze katten thuis niet gewend", vertelt Stefan.

Gelukkig kwam het niet zover en bleef het bijzondere café bestaan. De huurbaas verlaagde afgelopen winter de huur en Maureen en Stefan zetten verschillende acties op waar ze geld mee binnenhaalden. "Met name de mensen uit deze buurt hebben ons gesteund met alle acties, zoals borrelplanken en high teas die we aan huis bezorgden."

Ook bedrijven in de straat doneerden spullen voor online bingo's van het kattencafé. "In zo'n moeilijke tijd ontstaan er allemaal nieuwe ideeën en zo hebben we ook bingo-avonden bedacht. Die zijn we gaan streamen en ook zo konden we weer wat bijverdienen."

Gered

Het kattencafé is dus gered van de ondergang en sinds kort ook weer open. En dat is fijn voor de katten die afgelopen winter heel wat aaitjes hebben gemist. "Ik zit hier met een grote smile", lacht Maureen. "Ik ben echt heel blij dat we 't hebben gered en de katten natuurlijk ook."