Muzikanten Concertgebouworkest trakteren eenzame katten op mini-concert

AMSTERDAM - Geen applaus van een uitverkocht Concertgebouw, maar kopjes en een tevreden gespin vielen celli ste Honorine Schaeffer en violiste Sylvia Huang vandaag ten deel. De twee leden van het concertgebouworkest gaven een mini-concert voor eenzame katten, die het in kattencafé Kopjes in Amsterdam-West al een tijdje met minder aandacht moeten doen. "We hopen dat we ze een beetje kunnen opvrolijken."

Het optreden is onderdeel van de campagne om mensen bewust te maken van de positieve effecten van klassieke muziek. Volgens Micha geldt dat ook voor katten. "Het schijnt dat katten rustiger worden van klassieke muziek. Er is veel onderzoek dat aantoont dat wanneer ze naar klassieke muziek luisteren, hun pupillen kleiner worden en hun ademhaling rustiger wordt. En dat zijn allemaal tekenen dat ze ontspannen."

Het concert werd georganiseerd door Entrée, de jongerenorganisatie van Het Concertgebouw. "Normaal is het in dit café superdruk en komen de mensen hier de hele dag door koffiedrinken en katten aaien," vertelt Micha Windgassen, coördinator van Entrée. "Nu is het al een tijdje erg stil hier. Dus de katten zijn een beetje eenzamer dan normaal en daarom wilden we ze opvrolijken."

Het oorspronkelijke plan was om een concert te organiseren tijdens Oud en Nieuw. "Vaak worden dieren onrustig door vuurwerk en we wilden aantonen dat katten rustiger worden door klassieke muziek. Vuurwerk is er dit jaar gelukkig niet, dus toen hebben we gezocht naar katten die wat extra liefde kunnen gebruiken. Toen kwamen we al snel bij het kattencafé uit."

Het is de eerste keer dat celliste Honorine Schaeffer een concert speelt voor katten. "Het was heel bijzonder. We zijn tijdens het spelen geconcentreerd, maar ik heb wel gemerkt dat er af en toe iets beweegt. Verder was het heel gezellig."