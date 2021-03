Katten knuffelen in café kán dankzij winkelvergunning: "Miste liefde en aandacht"

ALKMAAR - Een poes begint keihard te spinnen als Ruud over haar koppie aait. De alleen wonende Alkmaarder is een vaste én door de katten graag geziene gast van het kattencafé in de binnenstad. De horecazaak is lang gesloten geweest, maar kon dankzij een toezegging van de gemeente meeprofiteren van de recente versoepelingen in de detailhandel. "Je mag vijftien minuten met ze knuffelen."

Ruud komt graag in het kattencafé - NH Nieuws / Maaike Polder

Dat vertelt eigenaresse Doenja Bobbeldijk tegen NH Nieuws. Nog voor de kerstperiode kreeg ze van de gemeente toestemming om een winkeltje te openen in haar café, waar je normaal kunt lunchen met een tiental katten die op je schoot kruipen. Tot de versoepelingen kon je alleen kattenspeeltjes en truien afhalen (en dus niet aaien of knuffelen), maar inmiddels mag er in tijdsblokken geshopt worden in winkels en dus ook geknuffeld in haar café. "Dat hebben de katten echt gemist." De 48-jarige Ruud van Oers kwam vaak bij het kattencafé en is dolblij dat hij -al is het maar een kwartiertje- met zijn lievelingsdieren mag kroelen. Tekst loopt door na de video

In dit kattencafé kan er eindelijk weer volop geknuffeld worden - NH Nieuws

Eigenaresse Doenja hoopt dat er snel versoepelingen komen. De zaak aan het Ritsevoort bestaat pas 3,5 jaar en speelde net aan quitte tot de coronalockdown. "De steun die we krijgen, 900 euro voor drie maanden terwijl mijn huur 2.500 euro is, is lang niet genoeg", vertelt ze openhartig.



Daarnaast is het ook voor de katten belangrijk dat ze worden aangehaald. Ze missen de gasten echt en dit deden ze al tijdens de eerste lockdown. Veel stress Het was ook voor Doenja persoonlijk een zwaar jaar. Haar moeder overleed, haar vader bleek ongeneeslijk ziek en diens vrouw is ook ernstig ziek. Het bezorgde haar veel stress. "Het is erg fijn dat de gemeente coulant is geweest en ons als winkel laat draaien. Maar hopelijk komen er snel meer versoepelingen. Anders houden we het misschien nog twee maanden vol."

NH Nieuws / Maaike Polder

Reactie gemeente Alkmaar Gemeente Alkmaar laat weten dat er diverse horecagelegenheden nu doordraaien met een andere functie, zoals het kattencafé. "De horeca wordt hard getroffen in deze coronatijd en het is goed te zien dat er mooie initiatieven zijn. We komen onze horecaondernemers zoveel mogelijk tegemoet, om hun bedrijfsvoering te continueren. Voorwaarden is wel dat de geldende RIVM-richtlijnen worden nageleefd", aldus een woordvoerder.