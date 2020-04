Katten in kattencafé Alkmaar missen de bezoekers: "Dieren zijn bloedchagrijnig"

ALKMAAR - Het Digibeet en Kattencafé is door de coronamaatregelen noodgedwongen dicht. Eigenaresse Doenja Bobbeldijk probeert er het beste van de te maken, maar de katten missen de bezoekers meer dan ze had verwacht: "Ze zijn bloedchagrijnig."

"Het begon net lekker te lopen" vertelt Doenja aan de telefoon over haar kattencafé. Sinds een paar weken is het café dicht, maar ze is niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze is onder andere een kleine webshop begonnen en maakte dit weekend samen met een vrijwilliger paasbrunches om af te halen.

Geen bezoek

Doenja en een aantal vrijwilligers zien de katten iedere dag, maar ze missen de bezoekers ondertussen wel: "Ze kijken vol verwachting naar de deur, mij kennen ze ondertussen al dus dat is niet meer zo spannend."