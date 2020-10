Haarlem Enige kattencafé van Haarlem dreigt één van negen levens te verliezen

HAARLEM - Het voortbestaan van het Jippies Kattencafé is in gevaar. Door deze tweede sluiting van de horeca lopen de inkomsten dusdanig terug dat het er somber uitziet voor de twee eigenaars Stefan van den Berg en Maureen van der Meij. "Ik kan me niet voorstellen als het straks echt voorbij zou zijn, dat mag niet gebeuren."

In het centrum van Haarlem zit sinds 2017 het kattencafé. In een ware potpourri van kattenspullen kunnen gasten in dit café genieten van hapjes en drankjes. Allergisch voor katten moet je niet zijn, want er lopen zeven exemplaren rond. Maureen: "Wij hebben drie grote passies, katten, eten en zorgen voor mensen, en al die elementen komen hier samen."

Michael van der Putten

Als harige viervoeters naar je toe komen mag je ze als bezoeker aaien of op schoot nemen. Alle dieren die er rondlopen komen uit het asiel. "We hebben er bewust voor gekozen om hier asielkatten op te nemen omdat we willen laten zien dat - al hebben ze soms een trauma of zijn ze bang - het normale, aaibare beestjes kunnen worden", vertelt Maureen. Halve huur Toch dreigt er nu een eind te komen aan het kattencafé. Stefan: “We krijgen ontzettend veel steun van onze buren en gasten. Op de avond dat duidelijk werd dat we weer onze deuren moesten sluiten, zat het de dag erna hier helemaal vol. Mensen wilden een extra taartje meenemen of bestelden dubbele smoothies ter ondersteuning. Het doet ons goed dat mensen zo betrokken zijn. Zelf onze huurbaas probeert te helpen. We hoeven tot en met december de helft van de huur te betalen", vertelt hij.

Quote "Dan trek ik mijn kattenpak aan en bezorg high tea’s" Stefan van den Berg

Maar of al die hulp voldoende is om te kunnen overleven is de vraag. Stefan en Maureen bedenken nu allerlei acties om toch aan inkomsten te komen. "Dan trek ik mijn kattenpak aan en bezorg bijvoorbeeld high tea’s aan huis. Maar, we hebben ook een bourgondische borrelplank thuisbezorgd en deze week hebben we de lunchpakketten. Ook daar wordt goed op gereageerd", aldus Stefan. "Als klap op de vuurpijl zijn we nu bezig met een online bingo, die zaterdag 7 november gaat plaatsvinden. We gaan een livestream verzorgen en bingo spelen. De prijzen hebben we gekregen van onze buren met als klapstuk een radio die we van de elektronicazaak aan de overkant hebben gekregen. En hopelijk is het allemaal genoeg, al is het maar voor de katten."