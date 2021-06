Oud-AZ'er Weghorst en Ajacied Gravenberch maken eerste interlandgoal voor Oranje

Het Nederlands elftal heeft in aanloop naar het EK de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Georgië met 3-0 gewonnen. Oud-AZ spits Wout Weghorst en Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch maakten hun eerste doelpunt in het shirt van Oranje.

In de negende minuut werd Denzel Dumfries gevloerd in het strafschopgebiied na een fraaie aanval. Memphis benutte de daaropvolgende strafschop: 1-0. Memphis kreeg na een kwartier de uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar doelman Loria verrichtte een knappe redding en werkte de bal vlak voor de lijn weg.

Bij Oranje keerden Daley Blind en Maarten Stekelenburg terug in de basis van het Nederlands elftal. Blind kampte met een vervelende enkelblessure, die mogelijk zijn EK-deelname in de weg stond. Stekelenburg keepte zijn eerste wedstrijd in vierenhalf jaar en moest na twee minuten meteen in actie komen op de inzet van Lobzjanidze.

Hoewel Oranje dit keer in de 5-3-2-formatie beter voor de dag kwam dan tegen Schotland (2-2), bleek Oranje toch nog kwetsbaar in verdedigend opzicht. Georgië kreeg ineens een aantal kansen, maar dat leidde niet tot hele gevaarlijke situaties. In de laatste fase van de eerste helft meldde oud-AZ'er Wout Weghorst zich nadrukkelijk voor de goal en was dichtbij zijn eerste Oranje-treffer. Een afstandsschot van Frenkie de Jong was het meest enerverende moment vlak voor rust.

Weghorst

Daley Blind werd in de rust vervangen door Nathan Aké en bleef ondanks het stroeve spel vasthouden aan het 5-3-2. In de tweede helft liet Oranje zich nadrukkelijker zien en in de 55ste minuut leidde dat tot de 2-0. Wout Weghorst werd goed weggestuurd en schoot zijn eerste interlanddoelpunt voor Nederland binnen.

Tekst loopt door onder de video.