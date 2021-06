Frank de Boer over keeperskeuze, Daley Blind en het duel tegen Schotland

De voormalig Ajax-keeper zit momenteel in thuisisolatie. Hierdoor gaat AZ-keeper Marco Bizot mee naar het EK. Frank de Boer heeft niet overwogen Jong Oranje-keeper Justin Bijlow bij de selectie te halen.

Daley Blind

Daley Blind is weer helemaal fit. "Het ziet er heel goed uit. Hij kan alles meedoen op de training", aldus De Boer. De Ajax-verdediger liep op 31 maart een enkelblessure op in het duel tegen Gibraltar. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, maar de voetballer is dus net op tijd hersteld.

Nederland - Schotland

Woensdag oefent Oranje tegen Schotland. Dit duel zal worden gespeeld in Portugal. Wie er dan op goal staat is nog niet bekend. Wat de bondscoach wel vertelde is dat Nederland in een 5-3-2 systeem gaat spelen.

Zondag is dan de laatste oefenwedstrijd. Dan speelt het Nederlands elftal tegen Georgië. Dat duel wordt gespeeld in het stadion van FC Twente. Bij dat duel is beperkt publiek toegestaan.