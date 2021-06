AZ-keeper Bizot toch naar EK, Cillessen valt af door corona

Cillessen testte vorige week postief op corona. Bondscoach Frank de Boer hakte vanochtend de knoop door en besloot de voormalige Ajax-keeper niet mee te nemen naar het EK. “Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer 100% fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Hoe naar ik het ook voor Jasper vind”, aldus De Boer.