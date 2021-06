Debuterende Timber speelt gelijk met Oranje tegen Schotland

Het is het Nederlands elftal niet gelukt om te winnen van Schotland. De oefenwedstrijd in aanloop naar het EK eindigde in 2-2. Ajacied Jurriën Timber maakte in Faro als basisspeler zijn debuut voor Oranje.

Die opstelling oogde onwennig voor Oranje. Daar profiteerde Schotland van, want in de tiende minuut werd het 0-1 door een doelpunt van Jack Hendry. Hij profiteerde van slordig uitverdedigen van Nederland en kon vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied.

Naast de 19-jarige Timber stond ook AZ-verdediger Owen Wijndal aan de aftrap. Verder koos bondscoach Frank de Boer voor doelman Tim Krul en begon Wout Weghorst verrassend in de spits.

Snelle gelijkmaker

Lang stond het Nederlands elftal niet op achterstand. Zeven minuten na de openingsgoal tekende Memphis Depay de gelijkmaker aan. Timber vond met een mooie pass door de lucht het hoofd van Giorginio Wijnaldum, die de bal knap met zijn hoofd teruglegde. Depay schoot de bal vervolgens uit de lucht in de verre hoek.

In de 31e minuut werden Frenkie de Jong en Wijnaldum vervangen door Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. De Boer had vooraf al gezegd deze wissels te doen om de spelers van FC Barcelona en Liverpool rust te geven.

Matige tweede helft

Daarna kabbelde de wedstrijd voort. Invaller Kevin Nisbet zorgde voor een opleving door bij de tweede paal de 1-2 binnen te schieten. Oranje drong in het laatste half uur iets meer aan, maar was te weinig om de Schotten aan het wankelen te brengen. Toch maakte Depay vlak voor tijd de 2-2 door een vrije trap hard raak te schieten in de verre hoek.

Zondag speelt Nederland het laatste oefenduel richting het EK. In Enschede is Geörgie dan de tegenstander. Ajax-doelman Maarten Stekelenburg staat dan in het doel, zo verklapte De Boer.