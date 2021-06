Bondscoach Frank de Boer kiest ook tegen Georgië voor 5-3-2

In de oefenwedstrijd van morgenavond tegen Georgië speelt het Nederlands elftal opnieuw in de 5-3-2-formatie. Dat heeft bondscoach Frank de Boer aangegeven op de persconferentie. "De kans is groot dat we ook tegen Oekraïne starten met 5-3-2", aldus De Boer.

De bondscoach sprak met meerdere spelers. "Ik wilde weten hoe zij het zien, zij moeten het uitvoeren. Of zij hetzelfde gezien hebben als ik gezien heb. We kregen de druk er te vaak niet op tegen Schotland . We moesten te veel lopen. Je moet het zo zien: als je in de duels komt en je wint de bal, kom je in de succesbeleving. Dat hadden we te weinig."

"Ik heb al zo vaak gezegd: als ik vind dat we 4-3-3 moeten spelen, dan zullen we dat ook zeker doen"

"De kans is groot dat we ook tegen Oekraïne starten met 5-3-2, maar niets is definitief", vervolgt hij over het systeem. "Ik heb al zo vaak gezegd: als ik vind dat we 4-3-3 moeten spelen, dan zullen we dat ook zeker doen. Daar hebben we de ook de spelers voor."

Middenvelder Frenkie de Jong, die aangaf blij te zijn met het aanblijven van trainer Ronald Koeman, zegt dat de sfeer goed is binnen de spelersgroep. "De stemming is altijd goed geweest. We weten waar we mee bezig zijn en het vertrouwen is groeiende."