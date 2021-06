Jeroen Elshoff over EK: "Vijf procent van wat ik weet, gebruik ik tijdens wedstrijd"

Voetbalcommentator Jeroen Elshoff bereidt zich tot in de puntjes voor op het Europees Kampioenschap voetbal dat 11 juni begint. De geboren Alkmaarder is al jaren één van de vaste waarden van de NOS. Tijdens het afgelopen wereldkampioenschap werd hij zelfs uitverkoren om de finale te verslaan. Daarmee trad hij in de voetsporen van Herman Kuiphof, Theo Reitsma en Frank Snoeks.

Aan het EK doen 24 landen mee, met 26 spelers per land. Van al die landen en al die spelers wil Jeroen alles weten. Daarom schrijft hij honderden kladblokken vol met informatie. De dichtbeschreven pagina's noemt hij z'n hiërogliefen, omdat alleen hij het kan lezen. En van alle feiten in zijn schriftjes en in zijn hoofd gebruikt hij tijdens de wedstrijd misschien maar vijf procent. Het is net als bij het studeren voor een examen: "Je moet alles weten, maar lang niet alles wordt gevraagd."

Worden we Europees Kampioen? De kans dat het Nederlands elftal kampioen wordt is volgens Elshoff net zo groot als de kans dat hij van 20 meter afstand op de lat schiet. Of hij de lat raakt en of we dus de cup pakken? Check de video!