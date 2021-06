Nachtclubs in rouw na dood barvrouw (23) en vriendin (19) bij fataal ongeluk Zeeweg

Ivana was een bekend gezicht in het Amsterdamse nachtleven en in het bijzonder bij club Nyx aan de Reguliersdwarsstraat, waar ze regelmatig achter de bar stond. Het nieuws is daar dan ook als een bom ingeslagen.

"Wij zijn ontzettend bedroefd en geschokt dat Ivana zo abrupt uit het leven is gegrepen", schrijven de nachtclubs Nyx en EXIT op Facebook. "Haar tomeloze energie, liefde voor haar collega’s en passie in haar werk gaan we missen."

Vernoeming

Tegenover Het Parool zegt Setiawan dat de club binnen enkele uren na het verschrikkelijke nieuws helemaal vol stond met (oud-)collega's om samen te rouwen en te herdenken. Hij wil ter gedachtenis een van de bars vernoemen naar Ivana.

"Dat zelfs medewerkers die hier al een tijdje niet meer werken besloten te komen, zegt genoeg over hoe geliefd Ivana wel niet is. Je kon gewoon niet om haar heen, zo positief aanwezig was ze", aldus Setiawan.