Fout van politie: 19-jarige automobilist dodelijk ongeval had wel een rijbewijs

In tegenstelling tot eerdere berichten van de politie blijkt een van de automobilisten die vannacht betrokken waren bij een dodelijk ongeval in Bloemendaal aan Zee, wél in het bezit te zijn van een rijbewijs. Bij het ongeval kwamen twee jonge vrouwen (19 en 23) om het leven.

De politie meldde vanmorgen dat een van de betrokkenen, een 19-jarige Haarlemse automobilist, geen rijbewijs zou hebben gehad. Dit werd tegen het einde van de middag via een algemeen persbericht gerectificeerd.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de foute informatie naar buiten zou zijn gebracht door een 'probleem tijdens de overdracht tussen twee partijen'. "We hebben hier steken laten vallen en betreuren de situatie die nu is ontstaan", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Wij balen hiervan."

Social beschuldigingen

Op social media ontstonden vanmorgen al vroeg heftige discussie over de oorzaak en - heftigere- discussies over wie verantwoordelijk was voor het ongeval. Vanwege de eerdere berichtgeving werd in het bijzonder de 19-jarige bestuurder veel als hoofdverantwoordelijke aangewezen. De woordvoerder kon nog niet aangeven of er al contact was geweest, of nog zou worden gezocht, met de 19-jarige Haarlemmer over de fout.