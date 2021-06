Slachtoffers dodelijk ongeluk Zeeweg zijn 19 en 23 jaar, man zonder rijbewijs opgepakt

Zij reden iets over middernacht op een bromscooter en kwamen frontaal in botsing met de auto van een 19-jarige bestuurder. Deze Haarlemmer had geen rijbewijs en is aangehouden.

De families van de vrouwen worden bijgestaan door een familieagent. De Zeeweg werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer voor hulpverleners en onderzoek. De afdeling Verkeersongevallenanalyse van de politie Noord-Holland was tot vanochtend bezig met het onderzoek.