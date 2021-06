Handbalster Jessy Kramer hakt knoop door en beëindigt carrière

Bedankt iedereen voor alle support al die jaren!", begint de speelster van het Franse Toulon haar bericht op Instagram. "Ik heb een hele mooie handbal carrière gehad, in verschillende landen mogen spelen, geweldige mensen ontmoet, herinnering die ik nooit meer zal vergeten en vrienden voor het leven erbij!"

Onlangs liet Kramer in een openhartig interview met NH Sport al weten dat het einde in zicht was. Een knie- en enkelblessure zorgde ervoor dat ze continu met pijn worstelde. "Het lichaam zegt dat het tijd is om te stoppen, maar wat zal ik het handbal missen!! Op naar nieuwe avonturen en nieuwe uitdagingen", aldus Kramer.

