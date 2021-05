Jessy Kramer opvallende naam bij olympische voorselectie handbalvrouwen

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalvrouwen heeft de voorselectie bekend gemaakt voor de Olympische Spelen. Een opvallende naam op de lijst van 35 speelsters is Jessy Kramer. De handbalster uit Zijdewind liet eind april in een interview met NH Sport weten de kans zeer klein te achtten dat ze in Tokyo zou gaan spelen.