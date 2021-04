Handbalster Jessy Kramer is bezig aan laatste maanden: "Ik heb aardig wat afgejankt"

Kramer kampt al enigr tijd met een knieblessure, waar ze aan het einde van deze maand aan wordt geopereerd. Daarnaast heeft ze last van artrose in haar voet en twee aan elkaar gegroeide botten. Ze heeft daardoor continu pijn en de vraag is of dat op te lossen is. "Ik hoop dat de knie-operatie iets doet", zegt de 151-voudig international. "Maar het is ook wel een beetje tegen beter weten in. Het is gewoon frustrerend."