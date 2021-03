Het piept en kraakt bij handbalster Jessy Kramer: "Lastig verhaal als het zo doorgaat"

TOULON - Ze kwakkelt de laatste jaren steeds vaker met pijntjes een heeft zelfs lange tijd doorgespeeld met een voetblessure. Handbalster Jessy Kramer staat nu weer enkele weken aan de kant en merkt dat de tijd begint te tikken. "M'n lichaam laat me wel in de steek, moet ik zeggen."

"Ik heb echt al heel lang last van m'n voet en worstel er lange tijd mee. Dan gaat het weer wat beter en dan weer slechter. De laatste tijd heb ik constant last. Het is gewoon ouderdom", zegt Kramer in gesprek met NH Sport. "Het is echt heel vermoeiend. Soms denk ik van man, man, waar ben ik mee bezig. Ik ben het helemaal zat."

Artrose

Na een aantal intensieve onderzoeken, bleek dat ze artrose aan de zijkant van haar voet heeft en twee botten die aan elkaar gegroeid zijn. "Ik heb daardoor meer belasting dat eigenlijk niet hoort", vertelt de handbalster uit Zijdewind vanuit Frankrijk. Sinds 2016 speelt de 31-jarige handbalster bij Toulon en in december kwam ze namens Oranje in actie op het EK. "Ik merkte het toen ook dat ik op het einde echt mijn lichaam bij mekaar aan het houden was. Dat ging niet van een leien dakje."

Tekst loopt door onder de foto.