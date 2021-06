Zandvoort krijgt groot skatepark naast circuit: "Hier zijn we echt blij mee"

Al jaren zijn de skaters in Zandvoort op zoek naar een grotere en betere skatebaan dan de armoedig ogende baan naast het spoor. Nu lijkt hun wens dan éindelijk waarheid te worden. Naast het circuit wordt, op wat nu nog parkeerterrein is, hoogstwaarschijnlijk een groot skatepark aangelegd.

De skaters in Zandvoort zijn hun huidige baan langs het spoor helemaal beu. NH Nieuws sprak de skaters een jaar geleden over vallen in glas en verpauperde elementen waar ze hun trucs op moeten doen.

De gemeente Zandvoort, de directie van het circuit en de skaters hebben de handen ineen geslagen. Als alles volgens plan verloopt, moet er begin september een gloednieuw skatepark liggen tussen het circuit en vakantiepark Center Parcs. "We zitten in de laatste fase van de voorbereidingen", aldus wethouder Raymond van Haeften. De exacte locatie kan nog een paar meter verschuiven. "Omdat er ook een glasvezelkabel vanuit de Noordzee loopt en dan kunnen we natuurlijk niet op dat punt gaan graven."

Bij het nieuwe skatepark gaat het om een combinatie van een zogenaamde pumptrack en een skatepark. Een pumptrack is een glooiende baan waar ook BMX-ers en rolschaaters zich kunnen uitleven.

'Heel blij'

De 16-jarige skater Boet Vermeulen Windsant uit Zandvoort is heel tevreden met de vergevorderde plannen. Hij heeft de besprekingen met de circuitdirectie en de gemeente bijgewoond.

"Het was allemaal heel positief en iedereen wil graag meedenken om het nu allemaal voor elkaar te krijgen. Het is supertof en we zijn er echt erg blij mee." Hij vindt dat skaten echt bij Zandvoort past. "Er zijn hier natuurlijk ook veel surfers en die houden ook van skaten. Die worden hier ook heel gelukkig van."

Boet en zijn vrienden werden een tijdje geleden aangehouden, omdat ze in een parkeergarage aan het skaten waren. Ze deden hun beklag bij Pluspunt Jongerenwerk in Zandvoort en zo is de bal verder gaan rollen. Wethouder Raymond van Haeften werd ingeschakeld en die heeft als 'Formule 1-wethouder' natuurlijk nauwe banden met het circuit. En zo zaten alle partijen ineens rond de tafel en ligt er nu een mooi plan op tafel.

'Zelf schoonmaken'

Het nieuwe skatepark wordt gefinancierd vanuit het Corona Herstelfonds van de gemeente Zandvoort. "Door corona konden jongeren natuurlijk niet veel doen en dit is een mooie manier om ze te stimuleren om meer te gaan sporten", aldus wethouder Van Haeften. "Ik heb alleen wel één eis bij ze neergelegd. En dat is dat ze straks zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van het park."

Zandvoort manifesteert zich als 'durfsportlocatie' en een skatepark zou, naast de auto- en de surfsport, een mooie aanvulling zijn, vindt Van Haeften.

Venice Beach

Twee bedrijven, die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van pumptracks en skatebanen, zijn nu druk aan de slag met de eerste ontwerptekeningen. Doel is om het nieuwe skatepark rond de Formule 1-race, in het eerste weekend van september te kunnen openen.

"Het wordt echt een groter en kwalitatief beter skatepark met mooie elementen. We hoeven straks waarschijnlijk ook niet meer op het keiharde asfalt te vallen", aldus Boet. En dus ook geen glasscherven of ander afval meer tussen de wielen. Wordt Zandvoort straks het 'Venice Beach' van de Noord-Hollandse kust, waar skaters uit binnen- en buitenland hun kunsten komen vertonen? Het zou zomaar kunnen.