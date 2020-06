Zandvoortse skaters zijn klaar met hun 'verpauperde skatepark' en starten petitie

ZANDVOORT - Rondzwervende stukken glas en loszittende onderdelen van skate-obstakels. Het is voor jonge Zandvoortse skaters op dit moment geen pretje om te skaten in hun skatepark langs het spoor, zo vinden ze zelf. Ze hopen dat de gemeente ze een keer komt helpen, maar daar zouden ze geen luisterend oor vinden. Zandvoorter Niek Drommel is daarom nu een petitie gestart om zijn jonge dorpsgenoten te ondersteunen.

Skaten is 'hot'. Skeelers en skateboards worden tijdens de coronacrisis flink verkocht en dat is ook te merken bij de skateparken. Ruben en Tijn, twee jonge Zandvoortse skatetalenten, merken dat ook bij hun skatebaan. "Het zou fijn zijn als we wat meer ruimte zouden krijgen, want je klapt makkelijk tegen iemand aan."

Er staat op het skatepark ook een zogenaamde 'graffiti wall', waar jonge kunstenaars zich op kunnen uitleven met hun spuitbussen. Niek Drommel verkoopt die bussen in het centrum van Zandvoort en hoorde de laatste maanden veel geklaag over het skatepark. "Er ligt glas, de onderdelen zijn zomaar neergezet, zonder dat er een gedachte achter zit. De graffiti wall is ook veel te klein." Dat laatste beaamt Demi, die vandaag de muur staat vol te spuiten. "Als ik iets heb gemaakt, is het vaak heel snel weer weg, omdat de volgende er dan alweer overheen is gegaan met een nieuw kunstwerk. En dat gaat iedere keer zo."

Petitie

Omdat zijn jonge dorpsgenoten geen gehoor kregen bij de gemeente, ondernam Niek zelf actie door middel van een petitie. "En dat gaat goed. Ik krijg veel positieve reacties van Zandvoorters en hij is inmiddels honderdtwintig keer ondertekend." De inzet: meer ruimte voor het skatepark, meer graffitimuren, betere objecten, maar vooral meer onderhoud.

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat ze zich niet herkennen in het beeld dat er niet geluisterd wordt naar de skaters. Sterker nog, het probleem is wel degelijk bekend en de wethouder zou juist graag hun plannen willen zien om gezamenlijk tot een mooie oplossing komen. Dat staat dus haaks op het verhaal van Drommel en de skaters. "We willen nu echt gehoord worden en niet telkens worden afgewimpeld."