Geen F1-bolides, maar skaters bij circuit Zandvoort: "Hoe heeft dit kunnen gebeuren?"

ZANDVOORT - Nergens is de coronacrisis dit weekend sterker voelbaar dan in Zandvoort. Geen hordes uitgedoste racefans, geen brullende motoren en geen knallende kurken. Het weekend dat de Zandvoort de definitieve comeback van het F1-circus had willen vieren, kun je in de badplaats een speld horen vallen.

Nadat de race aanvankelijk werd uitgesteld, lijkt het er inmiddels sterk op dat 'Zandvoort' dit seizoen niet meer wordt verreden. Omdat grote evenementen tot 1 september verboden zijn, ziet circuitbaas Robert van Overdijk het somber in. "We zijn benieuwd wat er daarna mag, maar het Formule 1-management kan denk ik niet wachten op dat overheidsbesluit", zegt hij tegen mediapartner NOS. Op de plek waar vandaag tienduizenden bezoekers hadden moeten kijken naar de spectaculaire F1-bolides, zijn nu slechts een handjevol skaters moeten vinden. Onder hen Mark Olij, die zelfs kaartjes had voor de Formule 1-races.

Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix zag het doemscenario al aankomen, zo bleek toen we hem medio april interviewden. "Het is afwachten welke mogelijkheden ons nog worden geboden, maar ik acht het niet aannemelijk dat het dit jaar nog kan." Vanochtend stond Lammers met een 'vreemd en onwerkelijk gevoel' op, vertelt hij voor de camera van NH Nieuws. "En nu moet ik bijna mijn stem verheffen om boven de vogelgeluiden uit te komen." 'Rare ontknoping' Toen Lammers gisteravond laat na een televisieoptreden in Hilversum terugreed naar Zandvoort, blikte hij in gedachten terug op de afgelopen jaren en eindigde hoofdschuddend: "Hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? [...] Het is een rare ontknoping, maar ik heb vertrouwen op een goede afloop." Om als vanouds een Formule 1-feest te kunnen vieren, is het van belang dat er snel een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, benadrukt Lammers. "Wat ons in staat stelt schouder aan schouder met een biertje in de hand een prachtig oranjefeest te hebben." Bekijk hieronder het volledige interview met Lammers.

Veel Zandvoorters zijn teleurgesteld, maar net als Lammers en Van Overdijk laten ze trots overheersen. Om dat te laten blijken, wordt er dit weekend massaal gevlagd in Zandvoort. Niet de vaderlandse driekleur, maar de zwart-wit-geblokte finishvlag wappert aan menig gevel.

"Zandvoort is nog steeds trots dat we het grootste evenement ter wereld op racegebied gaan hosten", beandrukte Lana Lemmens, directeur van Zandvoort marketing en initiatiefneemster van de vlaggenactie, eerder deze week.

Virtueel rondje Lemmens is ervan overtuigd dat Zandvoort haar 'kindje' volgend jaar - na 36 jaar afwezigheid - alsnog welkom mag heten. Wie geen zin heeft om nog een jaar te wachten om bolides over het circuit te zien scheuren, komt hieronder alvast een beetje aan z'n trekken.

Vind je stratencircuits leuker? Dan moet je zeker onderstaande video even bekijken, waarin Verstappen op verzoek van zijn werkgever teamgenoot Albon laat kennismaken met oer-Hollandse landschappen.