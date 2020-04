Zandvoort vlagt voor de race die nooit werd verreden: "Om fans een hart onder de riem te steken"

Het idee is van Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing, die niet onder stoelen banken steekt dat het idee eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken is.



"Toen op 14 mei vorig jaar het nieuws naar buiten kwam dat Zandvoort na 35 jaar haar kindje zou terugkrijgen, bedachten we de vlag moesten uithangen." De keuze viel op welbekende zwart-wit-geblokte finishvlag uit de racesport. "Die werd massaal gekocht"

Toen de afgelopen weken duidelijk werd dat de race niet in het weekend van 3 mei zou doorgaan, 'deed dat wel even pijn', erkent Lemmens. "Dat was wel even slikken." Vorige week - een week voor de oorsponkelijk datum - realiseerde ze zich dat ze het weekend ondanks de afgelasting niet onopgemerkt wilde laten voorbijgaan.

Saamhorigheid

"Iedereen is superenthousiast! Ik denk dat er dit weekend zomaar duizend vlaggen in Zandvoort hangen", vertelt ze terwijl ze door de badplaats rijdt om de laatste vlaggen af te leveren. Dat haar initiatief op zoveel navolging kan rekenen, tekent de saamhorigheid van het dorp, zegt ze. "Ik ga er ook nog een bij de wethouder brengen."

Dat Zandvoorts 'kindje' - de Formule 1 - de komende jaren alsnog in duinen neerstrijkt, lijdt volgens haar geen enkele twijfel. "Zandvoort is nog steeds trots dat we het grootste evenement ter wereld op racegebied gaan hosten."

