Plankje voor plankje, Haarlemse skaters bouwen hun eigen skatepark in de Waarderpolder

Skatepark Haarlem begint al aardig vorm te krijgen. De 19-jarige Haarlemse skater Thomas Adamidis kan waarschijnlijk begin 2020 de deuren openen. En daar heeft Thomas lang genoeg naartoe gewerkt. Hij is al vanaf zijn veertiende bezig om het skatepark te realiseren.

Buiten skaten tijdens de wintermaanden is namelijk helemaal geen lolletje en daarom vroeg hij om hulp van de gemeente. En dat wierp zijn vruchten af. De buitenkant van de hal werd door de gemeente gefinancierd, maar 'de obstakels' moesten de jongeren toch echt zelf gaan regelen. Thomas, ook meubelmaker in opleiding, bouwt ze daarom nu zelf, samen met zijn vrienden. Het materiaal is volledig bekostigd door crowdfunding.