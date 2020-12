Toen een tienerdroom, nu werkelijkheid: na vijf jaar opent Thomas (20) 'zijn' skatepark

HAARLEM - "Dit voelt heel goed, eindelijk is het zover", aldus een trotse Thomas Adamidis uit Haarlem. Toen hij vijftien jaar oud was, vroeg hij de gemeente om een overdekte skatebaan, want skaten in de regen en kou is geen pretje. Nu, vijf jaar later, is zijn droom uitgekomen: in de Waarderpolder is Skatepark Haarlem verrezen.

Eerste indoorskatebaan van Haarlem geopend, dankzij de jonge Thomas Adamidis - NH Nieuws

Alleen het horecagedeelte is nog niet klaar, maar de skaters kunnen al volop hun trucs trainen. Wethouder Merijn Snoek, die de jonge Haarlemmer de afgelopen vijf jaar altijd heeft gesteund, knipt het lintje door en daarmee is de allereerste indoorskatebaan van Haarlem een feit, voor in ieder geval vijf jaar. Boetes

Vijf jaar geleden was tiener Thomas het helemaal zat en trok bij wethouder Snoek aan de bel. "Thomas vertelde mij dat hij allemaal boetes kreeg, omdat hij bij nat weer in overdekte parkeergarages aan het skaten was", aldus Snoek. tekst gaat door onder de foto

Thomas als 20-jarige en als 15-jarige - NH Nieuws

Snoek vervolgt: "Toen vroeg hij of de wethouder Sport er even voor kon zorgen dat hij wel kon blijven sporten. Ik heb Thomas gezegd dat, als híj kon aantonen dat er genoeg draagvlak was voor een skatehal, dat ik me er dan ook voor wilde inzetten." Thomas verzamelde meer dan 1600 handtekeningen, dus met dat draagvlak zat het wel goed. De gemeente liet vervolgens met een beperkt budget een hal bouwen aan de Minckelersweg in de Waarderpolder, de skaters moesten zelf voor de inrichting zorgen. Archief: Thomas Adamidis vertelt NH Nieuws over zijn plannen in de toen nog lege hal in de Waarderpolder

Haarlemse skaters zien droom werkelijkheid worden - NH Nieuws

Samen met zijn vrienden bracht Thomas urenlang door in de hal om de obstakels van hout te bouwen. "Via crowdfunding waren we aan hout en andere materialen gekomen. Ik doe zelf een meubelmakersopleiding, dus ik wist wel een beetje wat ik moest doen. En het is sowieso ook heel leuk om met je vrienden een beetje te timmeren." Archief: Latje voor latje, Thomas en zijn skatevrienden bouwen zelf hun obstakels voor Skatepark Haarlem

Haarlemse skaters bouwen hun eigen skatepark in de Waarderpolder - NH Nieuws

En nu is het eindelijk rond. In de hal worden skatelessen gegeven en skaters kunnen online een kaartje kopen om hun trucs in Haarlem te komen oefenen. "We moeten onszelf de komende vijf jaar echt gaan bewijzen en laten zien dat wij het hier draaiende kunnen houden", vertelt Thomas. "Ik heb Thomas gezegd dat hij moet laten zien dat hij onvermijdelijk moet worden", vult wethouder Snoek aan. Of hij zelf al een rondje heeft geskate? "Nee, sinds Balkenende weet iedere CDA-politicus dat hij niet op een skateboard moet gaan staan", lacht hij, refererend naar de oud-minister-president die voor een draaiende camera onderuit ging met een skateboard.