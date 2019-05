Geen skatebaan zonder obstakels: Haarlemse skaters zoeken geldschieters

HAARLEM - De droom van een grote groep Haarlemse skaters is bijna werkelijkheid. Een indoor-skatebaan, zodat ze niet meer in kou en regen hoeven te skaten. De baan komt in de Waarderpolder, maar alleen de obstakels ontbreken nog.

Grote man achter het skatepark is de jonge Haarlemse skater Thomas Adamidis. Hij is al jaren bezig om een overkapte skatebaan in de stad te realiseren. En het lijkt hem te lukken.

Waarderpolder

De hal staat tussen de bedrijven in de Haarlemse Waarderpolder. Het geraamte staat, het dak zit erop. "Ik vind het mooi, we staan straks lekker droog", vertelt Thomas. Ook vriend en skater Jeroen loopt in de hal rond. "Ja, het is heel knap dat Thomas dit voor elkaar heeft gekregen. Een wonderboy, hij heeft heel veel doorzettingsvermogen getoond", lacht hij. Met de steun van wethouder Snoek mogen de skaters straks het skatepark vijf jaar lang runnen.

Crowdfunding

Thomas kan goed skaten, dat is meteen duidelijk. Hij scheurt over het asfalt, maar dat is hét natuurlijk nog niet helemaal. "Ja, de obstakels missen nog." Oftewel de halfpipes en andere hindernissen waar de skaters mooie trucs op kunnen uithalen. "We hopen via crowdfunding het geld bij elkaar te krijgen. De bedoeling is dat we veertigduizend euro ophalen, maar met vijfentwintigduizend komen wel ook al heel ver."

De skaters hebben inmiddels behoorlijk wat geld binnengehaald en hopen in het najaar Skatepark Haarlem écht te kunnen openen. Daar zal ook plaats zal zijn voor skatelessen en waarschijnlijk ook nog wel de nodige muziek- en eetfestivals. Benieuwd hoe de hal er uit komt te zien? Kijk dan hier.