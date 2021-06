Bewoners en burgemeester over brand: "In no-time stond de boel in lichterlaaie"

Aan het einde van de dag keren een aantal bewoners van de afgebrande huizen aan het Hoefblad in Zwaag terug naar hun woning. Eén van hen is Annette. De brand - die ontstond bij haar auto - is vermoedelijk aangestoken. De politie doet hier onderzoek naar. "Je kunt het je niet echt bevatten. Je bevat niet dat je auto in de brand wordt gestoken", vertelt ze.

Zo tussen half twee en twee uur vannacht vat Annette's auto vlam. De politie zegt dat de brand mogelijk is aangestoken en onderzoekt dit. In de wijk gaan geruchten rond over de brandstichting. Omwonenden zouden geluiden hebben gehoord en jongeren zouden tegen elkaar hebben gezegd dat 'er iets mis ging'.

Niet veel later staat één van de auto's op het Hoefblad in brand. Dat slaat snel over via de carport naar de woningen. Alle bewoners kunnen ongedeerd hun woning verlaten en worden opgevangen in het Van der Valk hotel. Vier huizen zijn onbewoonbaar geworden.

'In no-time in lichterlaaie'

"Het ging met een noodgang", vertelt een omwonende. "In no-time stond de boel in lichterlaaie en ook in een no-time was er veel brandweer. Het was echt een grote operatie."

Annette kon haar woning via de achterdeur verlaten. Vanmiddag zit ze omringd door familie bij de buren. Een aantal buren konden vandaag weer terug naar hun woning. Annette's woning is onbewoonbaar geworden. "We gaan naar Van der Valk en er wordt een woning gezocht voor tijdelijk", vertelt ze. "Dan is het wachten tot het verbouwd is en we weer terug kunnen"

In de reportage hieronder vertelt onder andere Annette haar verhaal.