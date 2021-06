Gemeenteraadslid Marielys Roos veroordeeld tot voorwaardelijke taakstraf

Het Bloemendaalse gemeenteraadslid Marielys Roos is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur voor het schenden van het ambtsgeheim. Roos laat in een eerste reactie weten in cassatie te gaan.

Sinds de broers Hans en Rob Slewe het landgoed in Overveen in 2009 kochten hebben zij een conflict met de gemeente Bloemendaal. De gemeente heeft onder andere beweerd dat de Slewes zich intimiderend hebben gedragen ten opzichte van ambtenaren. Toevallig werd deze week bekend dat de broers hun conflict met de gemeente hebben bijgelegd .

Roos liet in juli 2014 geheime stukken van de gemeente Bloemendaal voor de camera zien tijdens een persconferentie. In die stukken stonden beschuldigingen aan het adres van Rob Slewe, de eigenaar van landgoed Elswoutshoek.

Roos heeft die geheimhouding altijd betwist. Niet alleen zou een geheimhoudingsbesluit pas achteraf in 2016 voor het eerst zijn ondertekend. Bovendien zei het raadslid dat de informatie die zij had gedeeld met de pers allang met anderen was gedeeld. "Als je op een feestje een verhaal vertelt en later aan één persoon vraagt het geheim te houden, dat kan helemaal niet", zei Roos in 2016 voor de rechter.

De rechter ging daar niet in mee. Roos wil vandaag niet verder op de zaak ingaan tegenover NH Nieuws en Haarlem105. Ze houdt het bij de boodschap dat ze in cassatie gaat. Dat betekent dat de Hoge Raad gaat kijken of de rechtszaak en het hoger beroep wel goed verlopen is.