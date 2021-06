Oorzaak grote brand bandenbedrijf niet gevonden: "Gewoon domme pech"

De oorzaak van de enorme brand op het industrieterrein in Broek op Langedijk is niet meer te achterhalen. Dat zegt Nick, de eigenaar van het bandencentrum waar het vuur is ontstaan. De brand verwoestte zijn bedrijf en dat van zijn buren, een houten meubel- en interieurzaak. Zij zijn elders opnieuw begonnen, maar Nick wacht nog op groen licht van de gemeente.

Tijdens de brand bleef hij kalm en dat is hij na een maand nog steeds. Nick Horseling, mede-eigenaar van bandenprofielcentrum BOL in Broek op Langedijk, laat zich niet zo snel gek maken. "Ik wist ook niet van mezelf dat ik mijn hoofd koel kon houden in zo'n situatie. Maar je staat machteloos en ik kijk vooruit. Ik wil niets liever dan gewoon weer aan de gang."

Kortsluiting

Het vuur verwoestte alles waar Nick en zijn compagnon jaren aan hebben gewerkt. Van de loods aan de Dulleweg op het industrieterrein bleef niets over en er kwam asbest vrij. Experts hebben niet kunnen achterhalen waardoor het vuur is ontstaan. "Ze houden het op domme pech", zegt Nick. "Alle elektra hadden we keurig netjes op orde, maar waarschijnlijk is er toch kortsluiting ontstaan."

Voor hem maakt het weinig meer uit. De claim bij de verzekering loopt en de eerste banden zijn alweer ingekocht. Vlakbij de oude plek heeft hij een geschikt pand gevonden waar ze zo in kunnen. Het wachten is op een nieuwe vergunning voor de omgevingswet. Ook kijkt de gemeente nog of de vergunningen voor de verbrande loods in orde waren.