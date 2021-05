Tranen bij hardwerkende Hans en Anita na verwoestende brand Langedijk

De brand van zaterdag bij de autobandenfabriek in Broek op Langedijk trof ook het naastgelegen bedrijf van Hans en Anita Grevink. Jaren van keihard werken en een met zorg verzamelde meubelcollectie gingen verloren. Zij reageren bij NH Nieuws met gemengde gevoelens: verdrietig, maar ook vastberaden opnieuw te beginnen. "Als we onze ogen sluiten, zien we precies wat er allemaal stond."

Bekijk hier het interview met Hans en Anita - NH Nieuws

De brand aan de Dulleweg ontstond zaterdagmorgen vroeg door een nog onbekende oorzaak. Binnen een kwartier stond ook de zaak van het echtpaar Grevink naast de fabriek in lichterlaaie. Bij de brand kwam asbest vrij en de rookwolk was in de verre omtrek te zien. Beide bedrijven werden volledig in de as gelegd. Kort na het uitbreken van de brand wordt Grevink gebeld en nog onderweg realiseert hij zich dat ook zijn bedrijf onherroepelijk verloren is. "We willen weer zo snel mogelijk aan de bak", zegt Hans vanuit een tweede loods die ze net hebben. Daar ligt nog een klein deel van de inboedel opgeslagen. Honderden vierkante meters vol prachtige spullen zijn ze kwijt.

Hans en Anita verloren een groot deel van hun meubels en andere spullen door de brand - Carolien Hensbergen / NH Nieuws

"We hebben er twaalf jaar over gedaan om zover te komen en in een half uur is alles weg", zegt Anita. "Maar we gaan weer aan de bak. Met zoveel steun van alles en iedereen en ook van ons personeel en de leveranciers, komt dat goed."