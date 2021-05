Verwoestende brand bij autobandenbedrijf: "Ik voel me leeg"

Bij een autobandenspecialist op een industrieterrein aan de Dulleweg in Broek op Langedijk is vanochtend een grote uitslaande brand uitgebroken.

Twee jaar geleden werd het bedrijf geopend op het terrein. Een mede-eigenaar van het bandenbedrijf kreeg vanochtend een melding van de centrale. Hij laat aan NH Nieuws weten erg gegrepen te zijn door de brand. "Ik voel me leeg. Tot nu toe is het een gevoel van paniek. Ik was hier soms liever dan thuis."

Meerdere brandweereenheden zijn druk bezig de brand onder controle te krijgen. Het pand is door de vlammen grotendeels verwoest. "Het is geen leuk gezicht", laat een bewoner weten. Twee andere naastgelegen panden zijn ook beschadigd door de brand.

NL-Alert

Door de brand komt er veel rook vrij, daarom is er een NL-Alert gestuurd naar de omwonenden. "Bewoners moeten daarom ook hun ramen gesloten houden als zij last hiervan hebben", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Voor zover bekend is er niemand in het pand aanwezig. Ook is niet bekend hoe de brand precies ontstaan is.

NH Nieuws was live bij de brand. Bekijk hier de beelden terug: