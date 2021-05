Broek op Langedijk geschokt na grote brand: "Ik ga maar opnieuw beginnen"

Vanmorgen vroeg werd Nicky wakker gebeld door de beveiligingscentrale. "Je pakt je spulletjes en je gaat heen. Dan zie je het. Drama." Het gehele pand is ingestort en wordt nu door de brandweer met grijpmachines verder uit elkaar gehaald. Dit om de brand volledig en grondig te kunnen blussen.

Nicky is met zijn bedrijf vier jaar geleden neergestreken op het terrein. Van zijn bedrijf is vrijwel niets over. "Ik voel me heel erg leeg. Het is nu allemaal paniekvoetbal. Het is gewoon weg."



De houten meubelzaak Natuurlijk A.S.T reageert op Facebook verslagen op de brand. De collectie houten meubels die ze in elf jaar hebben opgebouwd is volledigd weggevaagd door de brand. "Dat doet echt wel pijn. Verschrikkelijk pijn", aldus Hans en Anita van Natuurlijk A.S.T., die sinds vorig jaar een meubelzaak hadden in Broek op Langedijk.

Geschrokken bewoners

Omstanders zijn geschrokken van de brand. Een jongen die al meer dan een uur op de ramplocatie staat te kijken vertelt hoe zijn zaterdag begon. "Ik werd wakker door best wel veel sirenes. Toen zag ik deze gigantische brand. Heel veel rook, zwarte rook ook. Toen de wind begon te waaien zag je dat er steeds meer rook bij vrijkwam."

Ook burgemeester van Langedijk, Leontien Kompier, liet een reactie op Facebook achter met: "Heel verdrietig dit! Drama voor onze ondernemers. Inmiddels contact gehad en ze een hart onder de riem gestoken! College Langedijk leeft mee!"