Zomerpop mogelijk eerste grote festival zonder mondkapjes of afstandsmaatregel

Met het dalende aantal ziekenhuisopnames en een afname in het aantal positief geteste mensen op corona kunnen we ons gaan opmaken voor een nazomer waarin evenementen en festivals weer georganiseerd kunnen worden. Een van deze festivals is Zomerpop in Hoogwoud, en organisator Wouter Maas hoopt dat we dan met zijn allen weer kunnen feesten. "We zijn er wel weer aan toe. En de vooruitzichten zijn vooralsnog gunstig."

Dit zou betekenen dat Zomerpop, dat op 3 en 4 september gehouden wordt in Hoogwoud, na de uitgestelde editie van vorig jaar nu wél gehouden kan worden. Hierbij hoeven bezoekers, als de cijfers het toelaten, geen mondkapje te dragen of afstand te houden. "Dat zou perfect zijn", zegt organisator Wouter Maas. "Want dan zouden wij het eerste grote evenement in West-Friesland zijn waar de maatregelen niet bij nodig zijn."

Het festival mét een mondkapjesplicht of afstandsmaatregel organiseren is volgens Maas niet mogelijk. "Dat gaat misschien het eerste uur nog goed. Bovendien wordt in het een tent al lastiger om de maatregelen aan te houden."

"Je wilt mensen niet constant op de vingers moeten tikken", aldus de organisator. "Een festival kent een bepaald gevoel van vrijheid, en als dat niet mogelijk is dan blijft er de onzekerheid van het organiseren. Maar tot nu toe zijn de vooruitzichten erg positief en daar willen we ons nu graag aan vasthouden."

Nederlandse line-up

De organisatie van Zomerpop leefde vorig jaar lang in onzekerheid over het door laten gaan van het festival, en besloot uiteindelijk zelf om het evenement met een jaar op te schuiven. Met de boekingskantoren van artiesten werd een 'genteman's agreement' afgesloten, en zo staan de artiesten die afgelopen jaar geboekt werden ook dit jaar weer op de line-up.

Onder andere rapper Bizzey en de bands Di-rect, Wies en Van Dik Hout zijn in de afgelopen weken door de organisatie bekend gemaakt en daar gaan in de komende weken nog veel nieuwe namen bijkomen. Hierbij kijkt de organisatie op dit moment vooral naar Nederlandse artiesten, maar houdt Wouter Maas zijn ogen open voor buitenkansjes uit andere landen.

"Voor de artiesten, en zeker de buitenlandse, geldt dat zij een bepaald aantal optredens moeten hebben om uit de kosten te komen", legt Maas uit. "Voor de Nederlandse artiesten, en eigenlijk geldt dit ook voor de Belgische en Duitse artiesten, is dat makkelijker te regelen dan voor meer internationalere acts. Want die zouden dan ook meerdere optredens in andere landen moeten hebben. Maar we blijven onze ogen open houden."

Kaartverkoop bleef doorgaan

Alle kaarten die al voor de uitgestelde editie van vorig jaar zijn besteld en betaald blijven geldig voor het evenement op 3 en 4 september. Daarnaast is de kaartverkoop in de laatste maanden ook geopend gebleven.

"Nu er steeds meer versoepelingen aankomen zien we dat er ook meer kaarten verkocht worden voor het festival", aldus Maas. "Dat is mooi om te zien. Want we hebben wel weer zin in een feestje."