Dit zijn de versoepelingen per 5 juni, volgens Rutte 'einde van de lockdown'

De coronamaatregelen worden verder versoepeld per 5 juni. Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge vanavond bekend in de persconferentie. Het gaat goed met de besmettingscijfers, zegt Rutte, waardoor de volgende stap eerder genomen kan worden.

Eigenlijk stond de volgende stap van het openingsplan pas gepland voor 9 juni, maar dat wordt 5 juni. In stap 3 van het openingsplan kunnen we weer vier bezoekers thuis ontvangen in plaats van twee, gaan culturele instellingen zoals musea, bioscopen en theaters weer open en wordt er meer mogelijk voor binnensporten.

Daarnaast mogen restaurants en cafés de deuren weer openen voor maximaal 50 personen, per binnenlocatie of terras. Op die regel gelden drie uitzonderingen, legt Rutte uit. Bij uitvaarten mogen maximaal 100 gasten aanwezig zijn, voor grote zalen vanaf 1000 zitplaatsen geldt een maximum van 250 mensen en vanaf 5 juni geldt geen maximumaantal meer in het geval van toegangstesten. "Dat maakt het voor restaurants of theaters mogelijk om weer volledig vol te zijn", zegt De Jonge.

Rutte noemt zaterdag 5 juni 'feitelijk het einde van de lockdown'.

