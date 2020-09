Geen Zomerpop festival, wel een Zomerpopquiz

HOOGWOUD - Net als andere evenementen en festivals moest ook de organisatie van Zomerpop een streep zetten door het festival van dit jaar. Er is echter voor een alternatief gezorgd met de Zomerpopquiz, die vanavond via internet gehouden wordt.

De livestream van de quiz start vanavond om 20.00 uur en de quiz zelf start om 20.30 uur. Aan de hand van beeld- en geluidsfragmenten wordt teruggekeken op de rijke geschiedenis van Zomerpop, die maar liefst 30 jaar in beslag neemt.

Vele bekende artiesten stonden al op het podium van Zomerpop in Hoogwoud. De quiz zorgt volgens de organisatie voor een feest der herkenning voor de bezoekers van het festival.

De Zomerpopquiz is een gratis evenement en je kunt je aanmelden via deze link. Je kunt je als team aanmelden of meedoen voor jezelf. Tijdens de quiz worden de eerste namen voor Zomerpop 2021 bekend gemaakt en onder alle deelnemers worden twee kaarten verloot voor de volgende editie.