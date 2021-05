De Peiling: door de coronacrisis investeer ik meer in mijn gezondheid

De maand mei stond bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. NH Nieuws sprak met ambassadeur Erik Scherder, die geen voorstander is van thuiswerken, en lanceerde het programma Noord-Holland Beweegt. Met het NH Nieuwspanel corona-gezondheidsonderzoek sluiten we de maand af.

Zorgen

Van onze panelleden zegt de helft nauwelijks tot helemaal geen meer zorgen te hebben om hun gezondheid sinds corona. Het deel, vijftien procent, dat in hoge tot zeer hoge mate bezorgd is, bestaat vooral uit mensen die tot de risicogroep behoren of die mensen in hun omgeving hebben gehad die flink ziek zijn geweest.

De meeste deelnemers zijn bewuster bezig met hun gezondheid. Er wordt vooral veel meer gewandeld. Maar ook gezonder eten en het slikken van vitaminepillen scoren hoog. Toch is er ook een grote groep die helemaal niks anders doet dan voor corona.

Tevreden

Over het algemeen zijn de panelleden best tevreden over hun gezondheid. Vergeleken met de tijd voor corona geven ze hun fysieke gesteldheid gemiddeld een 7,3. Hetzelfde cijfer krijgt hun geestelijke gezondheid.