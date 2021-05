Ze haalden handtekeningen op, gooiden folders door de brievenbus en stuurden mails naar raadsleden. En met resultaat: bewoners van de Herenweg in Heiloo krijgen, als het aan het college ligt, hun gewenste mini-schermen langs het spoor.

Rob Wijtkamp is blij dat hij z'n uitzicht behoudt - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Liever hadden de bewoners helemaal geen geluidsscherm langs het spoor aan de Herenweg gezien. "Als ik grote problemen met het geluid had, was ik wel aan het Noordhollandsch kanaal gaan wonen", vertelt bewoner René Bosch tegen NH Nieuws. Maar als er dan toch per se iets gedaan moet worden, is dit volgens de bewoners de minst slechte oplossing. Want hoewel veel bewoners eigenlijk geen last hebben van de herrie, is de gemeente wel verplicht om de overlast langs het spoor te verminderen. "Deze maatregelen moeten de geluidsbelasting op de gevels zoveel mogelijk beperken om zo de leefbaarheid te verbeteren", schrijft de gemeente Heiloo in een persbericht.

De mini-schermen zijn ongeveer 75 centimeter hoog - NH Nieuws

Volgens de gemeente is er een combinatie van raildempers en geluidsschermen nodig, om de geluidsbelasting op woningen voldoende te beperken. Om het dorpse karakter te behouden, kiest het college voor een mix aan maatregelen. Waar het dorp in tweeën wordt gesplitst, komen mini-schermen. Op plekken waar de schermen minder impact hebben op de omgeving, worden hogere geluidsschermen geplaatst. Het voornemen van het college is voor de bewoners goed nieuws. Ze behouden op deze manier hun uitzicht, zonlicht en het dorp wordt hiermee niet in tweeën gesplitst door een hoge muur. "Het spoor ligt hier al hoger dan het maaiveld", reageert bewoner Rob Wijtkamp. "Als we hier een normaal geluidsscherm hadden gekregen, zouden we tegen een hoge muur opkijken. Gelukkig blijft een Berlijnse muur ons bespaard." Tekst loopt door onder de video.

Bewoners blij met mini-schermen langs het spoor: "Gelukkig geen Berlijnse muur" - NH Nieuws

De extra kosten van mini-schermen ten opzichte van schanskorfschermen, een soort stalen hekwerk, zijn voor rekening van de gemeente. In juli is het aan de gemeenteraad met het voorstel in te stemmen. Als dat gebeurt, is Heiloo een van de eerste gemeenten die deze schermen gebruikt. "Het risico op een tweedeling van het dorp, is op deze manier zo klein mogelijk." René Bosch hoopt dat de gemeenteraad instemt met de plannen. Daarmee zou niet alleen zijn uitzicht behouden, maar misschien ook wel iets van zijn geliefde herrie, want dat gaat hij als treinliefhebber toch wel een beetje missen. "Het was een bewuste keuze hier te gaan wonen. Ik zou het helemaal prachtig vinden als hier ooit internationale treinen gaan rijden. Ik hoop eigenlijk dat er nog een beetje geluid overblijft."