Toekomstig geluidsscherm Alkmaarse ringweg N245 onthuld: "Eindelijk"

"Mensen leven in code oranje-rood. Dat betekent: ramen en deuren dicht en als je door wilt slapen oordoppen in". Zo verwoordde Rinus den Blanken, voorzitter van de Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal, de overlast drie jaar geleden . Hij en zijn buurtgenoten leven in een 'gevarenzone', stelde hij.

Alkmaarders krijgen langgewenst geluidsscherm in 2022: "Dat is toch fantastisch"

Alkmaarders krijgen langgewenst geluidsscherm in 2022: "Dat is toch fantastisch"

Na vijftien jaar aan de bel te hebben getrokken bij de gemeente, is het nu eindelijk zover. De gemeente heeft vier aannemers gevonden die de twee kilometer lange geluidswal gaan bouwen. Een geluidsscherm met zonnepanelen. "Het is een prachtig scherm en als het meezit komen er vijfduizend zonnepanelen op", zegt wethouder Christian Braak. "De stroom gaat terug naar het net en is belangrijk voor de financiering van het project." Met het project is zo'n 5,5 miljoen euro gemoeid en wordt gefinancierd uit subsidies. Alkmaar draagt 2 miljoen euro bij.

De actiegroep vertegenwoordigt vierhonderd huishoudens in de wijken Huiswaard en De Horn. De huizen in die wijken staan op soms maar tien meter afstand van de drukke ringweg, wat betekent dat bewoners het verkeer voortdurend horen voorbijrazen. Ze eisen dat er maatregelen getroffen worden om hen te beschermen.

Rinus den Blanken: "Deze weg is uniek in Noord-Holland. Hij is zesbaans, je mag er 70 kilometer per uur, maar de weg ligt binnen de bebouwde kom. Nergens vind je dat en het is onacceptabel. Uit onderzoek bleek jaren geleden al dat er schermen nodig zijn van tussen de vierenhalf en zesenhalve meter. En nu staat er niets."

Stiller en aangenamer

Wat de actievoerende bewoners vooral dwarszat, was dat verderop, bij de nieuwbouwwijken De Vaart en Vroonermeer, de schermen wél meteen werden geplaatst. Veel ramen in de wijk waren dan ook behangen met protestposters.