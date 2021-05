Wat gaat er gebeuren met het AZC in Alkmaar? 'Maak er woningen voor jongeren van'

Om meer woningbouw te realiseren, hebben gemeenten de mogelijkheid leegstaande panden aan te kopen, zo ook locatie De Vluchthoef aan de Picassolaan.

Fractieleider Kloos verbaast zich erover dat gemeente Alkmaar, gezien de hoge woningnood, geen actie onderneemt het voormalig asielzoekerscentrum te kopen. Het gebouw telt 78 appartementen, die dateren uit 1973. "Wat is de reden dat u dit pand niet heeft verworven om deze herontwikkeling te stimuleren?", vraagt hij zich af in een brief gericht aan het college.

COA-woordvoerder Alet Bouwmeester legt uit dat hier nog geen mogelijkheden voor zijn, omdat het gebouw nog altijd eigendom is van het COA. "Het staat inderdaad nog niet in de verkoop. Het besluit over de verkoop gaat ook niet over één nacht ijs."

'Langdurig proces'

Op de vraag waarom er na drie jaar leegstand nog steeds geen besluit is genomen, reageert Bouwmeester: "We hebben zorgvuldig afgewogen wat we met de locatie kunnen. De gemeente heeft nu de eerste optie tot koop, maar processen kunnen lang duren."

Welke afwegingen er nu nog op tafel liggen, is niet duidelijk, gezien vorig jaar al duidelijk was dat er op de locatie geen nieuwe opvang voor vluchtelingen komt.

De fractie noemt de jarenlange leegstand van het pand onbegrijpelijk. "Hoe verhoudt de afgelopen drie jaar niet verwerven tot uw visie; bouwen, bouwen, bouwen?" Kloos wil weten of het college alsnog actie gaat ondernemen. Gemeente Alkmaar laat weten niet op de kwestie in te willen gaan. "We beantwoorden deze vragen volgens de formele procedure."